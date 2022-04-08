Россия выступила за включение Белоруссии в число гарантов безопасности Украины

Глава МИД РФ Лавров выступил за включение Белоруссии в число гарантов безопасности Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за включение Белоруссии в число стран — гарантов безопасности Украины. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия выступила с предложением о том, чтобы Белоруссия обязательно была в числе стран — гарантов безопасности. Лавров добавил, что список стран, которые станут гарантами украинской безопасности, пока согласовывается.

Глава МИД РФ также высказал пожелание, чтобы белорусская сторона продолжала «играть позитивную роль» в организации российско-украинских переговоров. «Белоруссия — прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя все зависит от договоренности сторон и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров призвал, чтобы мирные переговоры с Киевом не повторили судьбу Минских договоренностей. Он отметил, что для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем».

В ходе переговоров российской и украинской стороны последняя выступила с предложением, чтобы нейтральный и безъядерный статус Украины был подкреплен гарантиями безопасности ряда стран. Их список ранее был назван украинской стороной.

