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Сапоги выше колена вновь вернулись в моду

FashionUnited: сапоги выше колена из 2000-х годов вернулись в моду после Недель моды

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Сапоги выше колена, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам коллекций известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит британский журнал FashionUnited.

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви.
Так, например, модель люксовой марки Givenchy вышла на подиум в кожаных сапогах-чулках с заостренным носком и танкеткой на каблуке. Образ манекенщицы дополнили многослойные серые свитшоты, футболки с названием бренда и трендовые в нынешнем сезоне перчатки.

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В то же время модельеры Roberto Cavalli добавили на зеленую обувь аппликации в виде цветов. Участница шоу Moschino, в свою очередь, прошлась по подиуму в золотых ботфортах с принтом в виде львиных голов. Кроме того, подобные сапоги также представили на дефиле таких люксовых брендов, как Christian Dior, Elie Saab, Courreges и Bottega Veneta.

Ранее в марте майки-алкоголички вновь обрели популярность после появления на Неделях моды. Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Данные изделия были показаны публике на показах таких брендов, как Prada, Jacquemus, Loewe и других. При этом дизайнеры продемонстрировали безрукавки как в классическом стиле, так и в собственной интерпретации.

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Татьяна Карпова
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