Гинцбург прокомментировал влияние санкций на производство «Спутника V»

Гинцбург считает, что санкции никак не отразятся на производстве вакцины «Спутник V»

Санкции, которые ряд стран ввели против России, никак не отразятся на производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Так влияние ограничений прокомментировал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, чьи слова приводятся в Telegram-канале IZ.RU.

«Никак не отразятся. Сколько государство правительству закажет — столько и сделаем», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что не видит смысла в признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как отечественная вакцина уже успела доказать свою безопасность после использования в мире 500 миллионов доз.

«С признанием, честно сказать, я с самого начала не понимал, для чего мы это делаем, потому что деньги получить оттуда России и до санкций было невозможно», — добавил он.

31 марта специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что консультации с российской стороной по вопросу признания «Спутника V» продолжаются. По ее словам, инспекции пришлось вынужденно приостановить из-за ограничений полетов в Россию.

8 апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей организации в Россию по вакцине против COVID-19 «Спутник V» поставлен на паузу.

Ранее в России выпустили в гражданский оборот назальную версию «Спутника V». По словам Гинцбурга, состав назальной и обычной версий «Спутника V» никак не отличаются.