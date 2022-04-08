Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями полетит в 2023 году

Глава ОАК Слюсарь сообщил, что SSJ 100 с российскими двигателями ПД-8 полетит в 2023 году

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершит первый полет с российскими двигателями ПД-8 в 2023 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, первый полет состоится в первом квартале 2023 года. Также в следующем году самолет будет проходить испытания с новым двигателем ПД-8. Глава ОАК уточнил, что до конца года двигатель поставят для подготовки к первому полету.

Ранее глава ОАК сообщил, что корпорация запустила производство 20 узкофюзеляжных самолетов Ту-214.

В марте стало известно, что к ремонту самолетов Sukhoi Superjet 100 могут быть подключены российские компании.

Ранее в том же месяце в Минпромторге России пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100.