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Внутри раковых опухолей нашли опасные бактерии

Ученые Университета Вестлейка обнаружили внутри опухолей вызывающие метастазы бактерии

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Университета Вестлейка в Китае выяснили, что бактерии, обитающие внутри раковых опухолей, способствуют образованию опасных для выживания пациентов метастазов, повышая сопротивляемость дефектных клеток во время прогрессирования заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

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Исследователи экспериментировали с мышиной моделью рака молочной железы со значительным количеством микроорганизмов в злокачественных клетках. Оказалось, что бактерии могут вместе с дефектными клетками распространяться через кровеносную систему, способствуя метастазированию опухолей. Микроорганизмы способны модулировать клеточную актиновую сеть и способствовать выживанию клеток в условиях механического стресса в кровотоке. Только одна инъекция бактерий в опухоль молочной железы может вызвать метастазирование опухоли, которая изначально имела низкий риск этого.

Хотя исследование выявило четкую роль внутриопухолевых бактерий в содействии развитию метастазов раковых клеток, авторы не исключают возможности того, что кишечный микробиом и иммунная система могут действовать вместе с внутриопухолевыми бактериями, определяя прогрессирование рака. В будущем ученые планируют выяснить, каким образом бактерии проникают в опухолевые клетки, как внутриклеточные бактерии интегрируются в систему клеток-хозяев и как содержащие бактерии опухолевые клетки взаимодействуют с иммунной системой.

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Леонид Немов
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