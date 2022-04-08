Минобороны назвало вбросом удар российских военных по вокзалу в Краматорске

МО РФ: удар по вокзалу в Краматорске нанес украинский ракетный дивизион из Доброполья

Удар по вокзалу в Краматорске нанес украинский ракетный дивизион из района населенного пункта Доброполье, заявили в Министерстве обороны России в пятницу, 8 апреля. Ведомство назвало информацию о российской атаке вбросом.

В ведомстве пояснили, что целью удара был срыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций Вооруженных сил Украины.