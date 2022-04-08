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Минобороны назвало вбросом удар российских военных по вокзалу в Краматорске

МО РФ: удар по вокзалу в Краматорске нанес украинский ракетный дивизион из Доброполья

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Удар по вокзалу в Краматорске нанес украинский ракетный дивизион из района населенного пункта Доброполье, заявили в Министерстве обороны России в пятницу, 8 апреля. Ведомство назвало информацию о российской атаке вбросом.

В ведомстве пояснили, что целью удара был срыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций Вооруженных сил Украины.

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Анна Щербакова
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