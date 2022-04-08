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В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube

Депутат Госдумы Матвейчев опроверг предположение о целях властей запретить YouTube

Фото: Shutterstock

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube. Он заявил, что перед властями не стоит цели запретить платформу в России. Его слова передает РИА Новости.

«У нас нет цели запретить YouTube», — заявил депутат в ходе круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат».

Матвейчев отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам контента в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка спецоперации на Украине будет являться причиной для запрета. «Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана», — пояснил он.

Ранее Роскомнадзор объявил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.

6 апреля регулятор обвинил YouTube в намеренной дискриминации российских пользователей. В Роскомнадзоре пояснили, что видеоплатформа ограничивает доступ пользователей из России к официальной информации Министерства иностранных дел России.

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Асель Минбаева
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