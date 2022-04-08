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В Москве завершилась церемония прощания с Жириновским

Церемония прощания с лидером ЛДПР Жириновским завершилась в Москве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Гроб с телом политика везут на Новодевичье кладбище. Жириновского в последний путь проводили аплодисментами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

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6 апреля

До этого с лидером ЛДПР попрощался президент России Владимир Путин. Прощание главы государства с политиком в Колонном зале Дома Союзов попало на видео.

На кадрах видно, как глава государства возлагает цветы к подножию гроба с политиком. После этого президент крестится.

О смерти председателя ЛДПР стало известно днем 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Анна Щербакова
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