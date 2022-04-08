Политики простились с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Володин, Шойгу, Москалькова, Зюганов и Голикова простились с лидером ЛДПР Жириновским

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы принес букет, попрощался с политиком, после чего остался в зале. Он сел рядом с сыном Жириновского Олегом Эдельштейном. Шойгу также остался в зале. После в зале появились члены КПРФ и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Вслед за Геннадием Зюгановым к гробу подошли член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Позже в зале появился министр иностранных дел Сергей Лавров.

Прощание с политиком проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Ранее в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отпевал Жириновского. Похоронная церемония пройдет в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

О смерти председателя партии стало известно днем 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.