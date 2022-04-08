Прощание Путина с Жириновским попало на видео

Опубликовано видео прощания президента России Путина с лидером ЛДПР Жириновским

Опубликованы кадры прощания президента России Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Видео появилось в Telegram-канале РИА Новости.

Прощание с Жириновским проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Ранее в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл начал отпевание политика. Похоронная церемония пройдет в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

О смерти Владимира Жириновского стало известно днем 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил глава Минздрава Михаил Мурашко. Медики не смогли реанимировать Жириновского.

В феврале Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Первые сообщения о смерти политика поступили 25 марта, но позже были опровергнуты.