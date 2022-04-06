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Путин назвал Жириновского опытным политиком и энергичным человеком

Владимир Путин назвал лидера ЛДПР Жириновского опытным политиком и энергичным человеком

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был опытным политиком и энергичным к общению человеком. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Жириновский многое сделал для становления и развития российского парламентаризма и отечественного законодательства. Политик также стремился внести вклад в решение ключевых общенациональных задач.

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Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Жириновского.

О смерти лидера ЛДПР Жириновского стало известно в среду, 6 апреля — об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь политика, ему оказывалась вся необходимая помощь.

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Анастасия Шейкина
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