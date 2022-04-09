Глава UFC выбрал нового соперника для Чимаева

Глава UFC намерен организовать бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл планы на шведского спортсмена Хамзата Чимаева. Он выступил в эфире подкаста The Pat McAfee Show.

Уайт заявил, что выбрал следующего соперника для Чимаева. Он намерен организовать поединок между ним и Колби Ковингтоном в том случае, если боец чеченского происхождения сумеет одержать победу над Гилбертом Бернсом на UFC 273. Турнир пройдет в ночь на 10 апреля, начало трансляции боев главного карда начнется в 5:00 по московскому времени.

Ранее Чимаев заявил, что Уайт обещал организовать титульный бой с его участием. Уроженец Чечни неоднократно говорил о готовности драться с действующим чемпионом UFC Камару Усманом.

На счету Чимаева десять побед в десяти поединках. Четыре из них он добыл в рамках UFC/