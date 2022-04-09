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Головкин нокаутировал соперника и объединил два чемпионских титула

Боксер Головкин победил техническим нокаутом японца Рету Мурату и защитил титул IBF

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над японцем Ретой Муратой на турнире в Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась техническим нокаутом в девятом раунде. Головкин защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе.

40-летний Головкин одержал 42-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничье. Для 36-летнего Мураты поражение стало третьем в профессиональном боксе. В активе японца 16 побед.

Головкин получил пояс чемпиона мира по версии IBF в мае 2019 года. До этого он защитил титул 18 декабря 2020 года. Тогда спортсмен одержал победу над поляком Камилом Шереметой на турнире в США.

Анастасия Борисова
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