Головкин нокаутировал соперника и объединил два чемпионских титула

Боксер Головкин победил техническим нокаутом японца Рету Мурату и защитил титул IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над японцем Ретой Муратой на турнире в Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась техническим нокаутом в девятом раунде. Головкин защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе.

40-летний Головкин одержал 42-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничье. Для 36-летнего Мураты поражение стало третьем в профессиональном боксе. В активе японца 16 побед.

Головкин получил пояс чемпиона мира по версии IBF в мае 2019 года. До этого он защитил титул 18 декабря 2020 года. Тогда спортсмен одержал победу над поляком Камилом Шереметой на турнире в США.