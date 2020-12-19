Опубликовано видео победы Головкина нокаутом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над поляком Камилом Шереметой и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. Видео победы опубликовано в Twitter DAZN Boxing.

GGG was in cruise control all night long. 💯



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Поединок состоялся в США. Головкин четыре раза отправил соперника в нокдаун, после седьмого раунда судья зафиксировал технический нокаут.

41-летний Головкин одержал 41-ю победу в карьере при одном поражении и одной ничье. Для 31-летнего Шереметы поражение стало первым в профессиональном боксе. В активе поляка 21 победа.