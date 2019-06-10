Головкин нацелился на третий бой против Альвареса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что готов вновь выйти на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. Его слова приводит BBC News.

«Все понимают, что я готов биться с Альваресом. Просто приведите мне его, поговорите с ним. Если вы хотите настоящее шоу, вы это сделаете», — заявил 37-летний Головкин.

6 июня казахстанский спортсмен одержал победу над Стивом Роллсом. Головкин впервые выступал под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.

Головкин дважды бился с Альваресом. В их последнем поединке 15 сентября 2018-го одержал победу мексиканец. Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма. Головкин же потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. У Альвареса 52 победы, одно поражение и две ничьи.

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