Стало известно о проблемах Головкина со здоровьем перед чемпионским боем

Казахстанский боксер Геннадий Головкин вышел на поединок против украинца Сергея Деревянченко с простудой. Об этом сообщает журналист Маркос Виллегас в своем Twitter-аккаунте.

Виллегас сослался на слова промоутеров Эдди Хирна и Тома Леффлера. 37-летний боксер заболел еще в начале недели. Отмечается, что спортсмен даже не задумывался об отмене поединка.

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Ранее 6 октября Головкин победил 33-летнего Деревянченко в поединке за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). После 12 раундов судьи отдали предпочтение представителю Казахстана.

Головкин одержал 40-ю победу в карьере. Для Деревянченко поражение стало вторым в профессиональном боксе.

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