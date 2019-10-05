Стали известны гонорары Головкина и Деревянченко за бой

Стали известны гонорары, которые получат казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко за поединок. Их приводит ESPN.

Головкин заработает 15 миллионов долларов, а его соперник 5,2 миллиона долларов. Спортсмены поспорят за чемпионские титулы по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Бой в среднем весе между Головкиным и Деревянченко состоится 6 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден. «Чемпионат» владеет эксклюзивными правами на трансляцию поединка и покажет его в прямом эфире. Трансляцию можно приобрести за 169 рублей.

Головкин проведет второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В последний раз он одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Деревянченко во второй раз выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. В первой попытке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. На счету украинца 12 побед и одно поражение.

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