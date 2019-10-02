Казахстанский боксер Головкин рассказал о страхе перед украинцем Деревянченко

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с украинцем Сергеем Деревянченко, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Его слова приводит WBN.

«Я очень взволнован. Рад вернуться в мой второй дом, "Мэдисон Сквер Гарден". Прямо сейчас со мной работают лучшие специалисты в мире. И соперник у меня тоже лучший. Я давно знаком с Сергеем и понимаю, насколько он хорош. Я даже немного боюсь, потому что знаю, с кем буду иметь дело», — заявил Головкин.

Бой в среднем весе между Головкиным и Деревянченко состоится 6 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». «Чемпионат» владеет эксклюзивными правами на трансляцию поединка и покажет его в прямом эфире. До 5 октября трансляцию можно приобрести за 129 рублей. С 6 октября стоимость составит 169 рублей.

Головкин проведет второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В последний раз он одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Деревянченко во второй раз выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. В первой попытке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. На счету украинца 12 побед и одно поражение.

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