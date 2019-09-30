«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

«Чемпионат» покажет титульный поединок в среднем весе между бывшим чемпионом мира, казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Купить трансляцию можно по следующей ссылке.

Бой состоится 6 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

До 3 октября трансляцию можно приобрести за 129 рублей. С 4 октября стоимость составит 169 рублей.

Головкин проведет второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В последний раз он одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Деревянченко во второй раз выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. В первой попытке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. На счету украинца 12 побед и одно поражение.

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