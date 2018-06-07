Головкина лишили чемпионского пояса

Боксер Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Он остался обладателем поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает BoxingScene.

Спортсмен отказался от боя с обязательным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко, который должен был пройти до 3 августа. Пояс по версии IBF останется вакантным, организация в ближайшее время выберет двух претендентов на него.

Головкин собирался выполнить свои обязательства 5 марта в бою с Саулем Альваресом, однако незадолго до их поединка мексиканец сдал положительную допинг-пробу. В его анализах был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Сообщалось, что вещество попало в организм спортсмена с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов.

В активе казахстанского боксера 37 побед, из которых 33 — нокаутом, и одна ничья. Альварес же за профессиональную карьеру провел 52 поединка — 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.

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