Стали известны имена комментаторов поединка Головкина и Деревянченко

Комментаторами предстоящего поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, который будет транслироваться в прямом эфире на «Чемпионат.com», станут эксперты и аналитики бокса Владимир Гендлин-младший и Григорий Стангрит. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсмены поспорят за чемпионские титулы по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). До 5 октября трансляцию можно приобрести за 129 рублей. С 6 октября стоимость составит 169 рублей. Сам поединок пройдет 6 октября.

Головкин проведет второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В последний раз он одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Деревянченко во второй раз выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. В первой попытке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. На счету украинца 12 побед и одно поражение.

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