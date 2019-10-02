Боксер Деревянченко пообещал стать звездой Украины после боя с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Его слова приводит Boxing Scene.

Деревянченко заявил, что бой станет для него самым главным и наиболее сложным в карьере. Он отметил, что его соперник — фантастический боец, к которому он относится с большим уважением. «Планирую показать миру, что Деревянченко — следующая суперзвезда и чемпион мира с Украины», — подытожил боксер.

Бой в среднем весе между Головкиным и Деревянченко состоится 6 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден. «Чемпионат» владеет эксклюзивными правами на трансляцию поединка и покажет его в прямом эфире.

До 5 октября трансляцию можно приобрести за 129 рублей. С 6 октября стоимость составит 169 рублей.

Головкин проведет второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В последний раз он одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Деревянченко во второй раз выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии IBF. В первой попытке он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу.

В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. На счету украинца 12 побед и одно поражение.

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