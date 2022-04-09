Каймановы острова заморозили 7,3 миллиарда российских активов

Финучреждения Каймановых островов заморозили 7,3 миллиарда российских активов

Финансовые учреждения Каймановых островов, которые являются самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около 7,3 миллиарда долларов, пишет ТАСС со ссылкой на Cayman Compass.

По данным источников, власти территории сформировали рабочую группу. Она будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. Ожидается, что в состав группы войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.

Ранее Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Также Нидерланды заморозили активы России почти на 400 миллионов евро, а Франция — активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.

Также были заблокированы средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро.