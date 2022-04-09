В Госдуме объяснили замену подарков российским олимпийцам из-за санкций

Депутат Госдумы Журова объяснила замену подарков российским олимпийцам поднявшимися ценами

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала то, что российские победители и призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине получат денежные компенсации вместо призовых автомобилей. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас обеспечить такое количество машин тяжело из-за цен, они неадекватно поднялись. Думаю, что на фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин», — объяснила замену депутат. Она подчеркнула, что спонсорские подарки — это не закрепленная государством мера поддержки, поэтому спортсмены не должны возмущаться заменой.

Ранее 9 апреля «Матч ТВ» сообщил, что иностранные производители не смогли поставить необходимое количество машин из-за санкций ЕС. В результате вместо автомобилей за медали Олимпиады-2022 спортсмены получат денежное вознаграждение.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественным спортсменам положено 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Эти выплаты являются гарантированными.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Олимпиады-2020 чемпионы получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры — X3 в разной комплектации.