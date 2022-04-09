Кадыров показал ликвидацию находившихся в дозоре украинских националистов

Глава Чечни Кадыров показал ликвидацию находившихся в дозоре националистов в Рубежном

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ликвидировали находившихся в дозоре украинских националистов в Рубежном. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно, что чеченские военные во главе с Исмаилом Агуевым наносят удары по убежищам, где, по словам руководителя региона, находятся националисты. Вся операция происходит рано утром.

«Те нацисты, которые были на дозоре, без долгих раздумий были отправлены из "Шмелей" прямиком на тот свет. Там и будут давать показания», — написал глава Чеченской Республики в комментарии к видеоролику.

Кадыров заверил, что чеченские бойцы продолжат выполнять задачи спецоперации на Украине.

Ранее глава Чечни показал подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил России и Донецкой народной республики (ДНР), которые пытались сбежать из Мариуполя, притворившись мирными жителями.

По словам главы республики, пленные настолько растеряны, что с первого раза не понимают, что у них спрашивают.