Названы причины укрепление рубля

Профессор РЭШ Шибанов объяснил укрепление рубля низким спросом от импортеров

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, профессор РЭШ Олег Шибанов в беседе с агентством «Прайм» назвал причины укрепление рубля.

Шибанов отметил, что на данный момент рубль демонстрирует устойчивость. Такая ситуация может наблюдаться еще некоторое время. Эксперт объяснил укрепление рубля низким спросом от импортеров.

«Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение. Сейчас на рынке фактически существует экспортеры, которые должны продавать 80 процентов своей валютной выручки, и часть импортеров, которые видят существенное снижение на свои товары и услуги», — заявил он.

По словам специалиста, россияне не проявляют значительный интерес к валюте из-за ограничений и налога наи покупку доллара, евро и фунта стерлингов. Кроме того, наблюдается ограничение инвестиционного спроса. Шибанов добавил, что поток средств по каналу международной торговли является большим, что также укрепит отечественную валюту.

Ранее в России дали прогноз по судьбе рубля. Эксперты не прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте.

8 апреля торги на Мосбирже закрылись снижением фондовых индексов. Индекс Мосбиржи снизился на 1,56 процента, РТС просел на 1,16 процента. На вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.