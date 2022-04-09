Слуцкий ответил на вопрос об отставке после четвертого поражения подряд в РПЛ

Леонид Слуцкий отверг уход из «Рубина» после очередного поражения в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке из клуба после очередного поражения в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает РБК.

Слуцкий заявил, что мог бы покинуть клуб, когда из команды ушло несколько игроков основного состава. 50-летний специалист отметил, что у него появился прекрасный контакт с командой. Он отверг идею об отставке, несмотря на риск лишиться репутации. «Уйти сейчас — последнее дело», — добавил Слуцкий.

«Рубин» уступил «Краснодару» в матче 24-го тура РПЛ с минимальным счетом. Таким образом, казанцы потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате страны.

Последняя победа «Рубина» в чемпионате датируется 14 марта. Тогда игроки команды Слуцкого переиграли «Ростов» со счетом 2:1.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019-м. Он известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 2015-го по 2016 год он руководил сборной России.