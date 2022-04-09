Участницы лучшего боя MMA в 2020-м году снова подерутся в UFC

UFC проведет реванш Вэйли Чжан и Йоанны Йенджейчик

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет поединок между китаянкой Вэйли Чжан и Йоанной Йенджейчик из Польши. Об этом сообщил журналист Марк Раймонди в своем Twitter.

Достигнута устная договоренность с обеими спортсменками. Йенджейчик и Чжан могут подраться на турнире UFC в Сингапуре 11 июня.

Поединок Чжан и Йенджейчик в 2020-м году завершился победой китаянки. Тогда она удержала пояс чемпионки UFC. Бой был признан одним из лучших в истории UFC, издание The Athletic назвало его лучшим противостоянием 2020 года.

На счету китайской спортсменки 21 победа при трех поражениях. У Йенджейчик 16 побед при четырех поражениях.