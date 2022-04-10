Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен

Занявший третье место кандидат в президенты Франции Меланшон призвал не дать власть Ле Пен

Занявший третье место на выборах президента Франции кандидат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал не голосовать за вышедшую во второй тур лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен словами «нельзя дать ей власть». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы не должны дать власть мадам Ле Пен», — заявил Меланштон, выступая в своем штабе после подведения итогов голосования.

Меланшон по итогам первого тура выборов набрал 20,1 процента голосов. Он призвал своих сторонников продолжать борьбу. «Наша борьба будет продолжена», — заверил политик.

Ранее стало известно, что избирательные участки во Франции закрылись. Согласно предварительным данным, которые приводит местное телевидение, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 24,2 процента. Они вышли во второй тур выборов.

Ряд выбывших из президентской гонки кандидатов по завершении первого тура призвали голосовать за Макрона во втором. С такими заявлениями выступили Валери Пекресс (кандидат от партии «Республиканцы») и Янник Жадо («Зеленые»). Против Ле Пен выступил национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель.

