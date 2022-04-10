В МИД России заявили о возможности расширения списка нежелательных лиц

Замглавы МИД России Вершинин заявил, что список нежелательных лиц из США и ЕС расширят

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что страна имеет свой список нежелательных лиц из США и Евросоюза, который может быть расширен при необходимости. Об этом в воскресенье он заявил в эфире телеканала «Звезда».

«Вы знаете, конечно же, что у нас тоже есть свой список тех, кого мы считаем нежелательными людьми, которые отметились в плохих делах против России. Он есть. Он есть и на американском направлении, и на европейском, в том, что касается Европейского союза. И мы его периодически перелистываем, рассматриваем, если надо, добавим», — сказал он.

Ранее в апреле Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Королевского института международных отношений (Chatham House). Генпрокуратура уточнила, что деятельность британской неправительственной организации (НПО) «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».