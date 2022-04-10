Оценены шансы Германии отказаться от российского газа через два года

Аналитик Правосудов счел маловероятным отказ Германии от российского газа через два года

Даже при переходе на возобновляемые источники энергии Германии понадобится резервный вариант. Шансы Берлина и других членов Евросоюза в течение двух лет прекратить закупки российского газа в беседе с «Лентой.ру» оценил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Не только Германия, но и весь Европейский союз на протяжении долгих лет пытаются отказаться от российского голубого топлива. Это связано с переходом на зеленую энергетику. В этом случае страны Европы должны перестать использовать не только российские энергоресурсы, а вообще любые, рассказал аналитик.

«Проблема возобновляемых источников энергии в их планомерности. Когда ветер дует и солнце светит, все хорошо, а как только появляются тучки на небе, и прекращает дуть ветер, случается катастрофа. Они быстро начинают искать другие источники энергии, тут же начинают раскочегаривать газовые электростанции, некоторые доходят до того, что запускают угольные и мазутные. Так или иначе, но какие-то мощности будут нужны в качестве вспомогательных», — объяснил он.

Как считает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года. Аналитик Сергей Правосудов уверен, что так быстро найти замену не получится.

«Теоретически можно где-то покупать газ. Но в потенциале у них есть, например, Норвегия, которая не собирается увеличивать добычу, ресурсная база этого не позволяет. В Алжире тоже нет каких-то планов по увеличению, потому что у них собственное потребление, и газ нужен им самим. В Голландии собираются чуть ли не до нуля сократить добычу, потому что это уже приводило к землетрясениям, что не нравится местным жителям. Есть американский сжиженный природный газ (СПГ), но в Германии нет даже ни одного терминала по приему, они закупают через терминалы, которые находятся в других странах», — сказал специалист.

Михаэль Хютер считает, что ФРГ не сможет долго поддерживать зависящие от поставок газа отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на покупку голубого топлива у Москвы приведет к остановке нескольких секторов экономики. По его мнению, лишь треть поставок газа из России можно будет заменить сжиженным газом из других стран в краткосрочной перспективе.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей. Пересмотреть документ могут в случае изменения ситуации на Украине.

