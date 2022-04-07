В Польше призвали демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток-2». Соответствующие заявления он сделал в интервью CNN.

Он отметил, что Варшава и ранее возражала против газопроводов из России в Германию, называя их «политическими проектами», нацеленными на то, чтобы обойти Польшу и страны Балтики.

По словам Дуды, Москва с влиянием энергетического сектора «шантажирует всю Европу». «Факт в том, что мы говорим, что эмбарго в отношении российского газа невозможно, невозможно эмбарго в отношении нефти», — указал он.

«Северный поток-2», по которому российский газ должен был поступать в Германию, был достроен осенью 2021 года, однако теперь оказался заморожен. В конце марта стало известно, что компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. В начале месяца о возможности закрытия сообщила и компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока-2».

