Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве

Глава Nord Stream 2 AG сообщил о подаче заявления о банкротстве в Швейцарии

Компания-оператор трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы предприятия Маттиаса Варнига газете Stuttgarter Zeitung.

Первоначально о возможном банкротстве сообщало агентство Reuters еще в начале марта. Собеседники агентства поясняли, что Nord Stream 2 AG работала с финансовыми консультантами, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии. Информацию о банкротстве распространяло также и швейцарское телевидение.

Однако затем сам оператор трубопровода заявил, что процедура еще не начиналась. Компания только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом из-за санкций США, заявили там.

3 марта о возможности закрытия сообщила и компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока-2». «В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована», — говорится в сообщении.