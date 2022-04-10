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Спорт

Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга

Петр Ян после поражения от Алджамейна Стерлинга поблагодарил болельщиков за поддержку

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался о поражении американцу Алджамейну Стерлингу в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен обратился к болельщикам, которых поблагодарил за поддержку. «Бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу. Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, жизнь на этом не заканчивается. Еще подеремся», — заявил Ян.

Бой между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

Алексей Гусев
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