В Северной Осетии высадили миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти»

В Северной Осетии высадили саженцы грецкого ореха в память о героях Советского Союза

В Северной Осетии в рамках международной акции «Сад памяти» высадили миллионное дерево, а также две тысячи саженцев грецкого ореха. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС.

«8 апреля к международной акции "Сад памяти" присоединились жители Северной Осетии. В селе Старый Батако они высадили две тысячи саженцев грецкого ореха в память о героях Советского Союза, выходцах из этого села», — рассказали в пресс-службе Минприроды республики.

Миллионное дерево посадил министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев совместно с волонтерами и местными жителями. Отмечается, что эстафету акции регион принял от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что в ингушском Магасе в рамках акции «Сад памяти» также высадили более 200 саженцев ясеня. Посадкой деревьев занимались студенты-волонтеры, прошедшие специальный инструктаж, рассказал в Минприроды республики.

Международная акция «Сад памяти» проводится в третий раз, за это время памятные сады появились во всех 85 регионах России и более чем в 50 странах, в том числе в Азербайджане, Алжире, Армении, Германии, Египте, Катаре, Ливане, Марокко, Сирии, США и Тунисе.