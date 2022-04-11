В Альметьевске крупный бобер набросился на молодого человека

В Республике Татарстан огромный бобер набросился на россиянина, который попытался его сфотографировать. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в городе Альметьевск. Сообщается, что вечером, недалеко от пересечения улицы Ленина и проспекта Строителей, молодые люди заметили крупного бобра, который подошел к одному из ограждений и стал протискиваться между прутьев.

Сделать это ему не удалось из-за крупных размеров. В этот момент один из свидетелей безуспешных попыток упитанного бобра пролезть через забор решил сфотографировать животное, подошел к нему вплотную, присел на корточки и сделал снимок со вспышкой.

Яркий свет разозлил бобра, и он бросился на молодого человека. От зубов крупного грызуна фотографа спасла только быстрая реакция — он успел отскочить в сторону.

В апреле 2021 года сообщалось, что бобры отключили интернет в канадском поселке. Животные повредили оптоволоконный кабель и использовали его для строительства хатки.