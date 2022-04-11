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Огромный бобер набросился на россиянина

В Альметьевске крупный бобер набросился на молодого человека

Фото: Volker Preusser / Globallookpress.com

В Республике Татарстан огромный бобер набросился на россиянина, который попытался его сфотографировать. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в городе Альметьевск. Сообщается, что вечером, недалеко от пересечения улицы Ленина и проспекта Строителей, молодые люди заметили крупного бобра, который подошел к одному из ограждений и стал протискиваться между прутьев.

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Сделать это ему не удалось из-за крупных размеров. В этот момент один из свидетелей безуспешных попыток упитанного бобра пролезть через забор решил сфотографировать животное, подошел к нему вплотную, присел на корточки и сделал снимок со вспышкой.

Яркий свет разозлил бобра, и он бросился на молодого человека. От зубов крупного грызуна фотографа спасла только быстрая реакция — он успел отскочить в сторону.

В апреле 2021 года сообщалось, что бобры отключили интернет в канадском поселке. Животные повредили оптоволоконный кабель и использовали его для строительства хатки.

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Никита Савин
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