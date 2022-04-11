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Греки извинились перед Россией за свое правительство

Общественники передали в посольство РФ петицию с извинениями за правительство Греции

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Группа представителей греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передала в воскресенье, 10 апреля, в посольство России в Греции петицию с извинениями за позицию, которую правительство Греции заняло в отношении Москвы и событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

Общественники пришли к посольству с греческими флагами с цветами, а также написали сопровождающее письмо, в котором говорится: «От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан!».

Выступивший у посольства от имени организации профессор Университета Фракии Йоргос Павлос зачитал петицию, в которой члены организации назвали «трагической и роковой ошибкой» правительства Греции «считать Россию и российский народ нашим врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции». Кроме того, в петиции критикуется выступление перед греческим парламентом бойцов из батальона «Азов».

Ранее в греческом городе Салоники портовые рабочие вышли на стихийный митинг с целью помешать отправке техники НАТО на Украину, что привело к столкновениям с полицией.

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Марина Совина
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