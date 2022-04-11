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Бывший депутат Рады назвал «спектаклем с трупами» события в Буче

Экс-депутат Рады Кива заявил, что военные Украины подготовили «спектакль с трупами» в Буче
Илья Кива

Илья Кива . Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале назвал «спектаклем с трупами» события в украинском городе Буча.

Политик разместил видеозапись, на которой несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке тело погибшего по дороге. «Еще одно подтверждение подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами "спектакля с трупами" в Буче», — заявил он.

По словам депутата, эти кадры «случайно попали на президентском телеканале», однако потом их удалили.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала те кадры провокацией Киева, представляющей собой «очередное преступление украинских властей» и «преступную инсценировку якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими».

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Марина Совина
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