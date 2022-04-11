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Появились подробности переговоров «Барселоны» с Левандовски

«Барселона» предложит нападающему Роберту Левандовски 40 миллионов евро

Фото: Ulrich Gamel / Globallookpress.com

Появились подробности переговоров руководства «Барселоны» и польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Их сообщил журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своем Twitter.

«Барселона» намерена предложить 33-летнему форварду контракт на два или три года. Зарплата Левандовски в стане каталонцев может составить 40 миллионов евро до вычета налогов. Плеттенберг подчеркнул, что заинтересованность в переходе обозначил главный тренер сине-гранатовых Хави. Пока Левандовски не обсуждал данный вопрос с председателем правления «Баварии» Оливером Каном.

2 апреля сообщалось, что «Барселона» пойдет на трансфер Левандовски в случае неудачной сделки по переходу другого нападающего — Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». До этого в СМИ появлялась информация, что каталонцы предложили польскому нападающему четырехлетний контракт.

Роберт Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2023 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии».

Николай Костюков
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