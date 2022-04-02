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Названы условия перехода Левандовски в «Барселону»

«Барселона» подпишет Левандовски в случае неудачи с трансфером Эрлинга Холланда

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Названы условия возможного перехода польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в испанскую «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Несмотря на предварительную договоренность с польским форвардом, «Барселона» пойдет на сделку только в том случае, если сине-гранатовым не удастся переманить норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Бавария», в свою очередь, не расстанется с Левандовски менее чем за 65 миллионов евро.

28 марта сообщалось, что Левандовски согласился на переход в «Барселону». По информации СМИ, сине-гранатовые предложили форварду четырехлетний контракт.

Роберт Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2023 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии».

Николай Костюков
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