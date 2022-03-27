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Левандовски согласился перейти в «Барселону»

Игрок «Баварии» Роберт Левандовски дал предварительное согласие на переход в «Барселону»

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Польский игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски дал ответ «Барселоне» относительно трансфера. Об этом сообщает в Twitter Sportitalia/

Руководство каталонцев получило предварительное согласие 33-летнего футболиста. Теперь команде предстоит договориться о переходе нападающего с немецким клубом.

24 марта сообщалось, что «Барселона» готова предложить Левандовски четырехлетний контракт. Футболист желает сменить обстановку и считает, что сейчас подходящее для этого время. Отмечалось, что агент Левандовски Пини Захави близок к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте, что может помочь сделке.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Всего в Бундеслиге футболист провел 12 сезонов. Его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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