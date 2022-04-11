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Канцлер Австрии заявил о жестких переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Фото: Karl Nehammer / Reuters

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. Подробности встречи политиков раскрыл сам глава австрийского правительства, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Нехаммер заявил, что прежде всего хотел обсудить с российским президентом гуманитарные вопросы по ситуации на Украине. По его словам, он призвал Путина закончить боевые действия на украинской территории.

Как отметил австрийский канцлер, он дал понять российскому президенту, что санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Нехаммера завершилась, она продлилась 1 час 15 минут. Канцлер Австрии прибыл в Москву накануне. В субботу, 9 апреля, на Украине он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также мэром Киева Виталием Кличко.

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Виктория Кондратьева
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