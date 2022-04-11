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Встреча Путина и Нехаммера по ситуации на Украине завершилась

Kronen Zeitung: президент Путин и канцлер Австрии Нехаммер вели переговоры 1 час 15 минут

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершилась спустя 1 час 15 минут, сообщила газета Kronen Zeitung с ссылкой на источники в австрийском правительстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главной темой встречи лидеров России и Австрии стала ситуация на Украине и экспорт российского газа в Австрию. Он отметил, что переговоры велись в закрытом режиме, без участия журналистов и без пресс-конференции.

Карл Нехаммер прибыл в Москву накануне. В субботу, 9 апреля, на Украине он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, перед встречей с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также созвонился с канцлером Австрии.

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Дмитрий Сотак
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