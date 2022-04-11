Еще одна модель рассказала об изнасиловании со стороны основателя Playboy

Бывшая модель Одри Хаски рассказала о насилии со стороны основателя Playboy Хью Хефнера

Еще одна модель поделилась своей историей жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. На эту тему она высказалась в выпуске подкаста Secrets of Playboy.

Экс-модель эротического журнала Playboy Одри Хаски рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны бизнесмена в 18-летнем возрасте, когда ее пригласили жить в его доме в 1994 году. Женщина призналась, что мужчина надругался над ней в первый день работы на издание, когда пригласил в свою комнату обсудить получившиеся на тестовой съемке фотографии.

«Он сразу усадил меня на кровать, неожиданно зажег сигарету с марихуаной и заставил закурить. Следующее, что я помню — как он расстегивает ширинку и начинает заниматься со мной сексом, ничего не спрашивая, — пожаловалась Хаски. — После этого я плакала всю ночь в своей комнате от отвращения. Я была в шоке, все произошло так быстро, но я не давала своего согласия!»

По словам героини материала, она добровольно пошла в комнату Хефнера, так как не ожидала, что он совершит какие-либо насильственные действия в ее сторону. «Он был женатым мужчиной. Все журналы писали, что в браке он никогда не изменяет женам!» — пояснила она. Известно, что на тот момент предприниматель находился в браке с актрисой Кимберли Конрад.

В заключение Хаски заявила, что после произошедшего ушла из дома основателя Playboy, поскольку все еще не являлась манекенщицей издания. Собеседница интервьюеров уточнила, что вскоре получила письмо, в котором говорилось, что снимки с ее тестовой фотосессии не будут опубликованы в журнале. «Меня использовали и выбросили», — высказалась модель.

Ранее другая бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 год, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.