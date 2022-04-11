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В Совфеде заявили о невыполнении ОБСЕ функции по защите прав журналистов

Сенатор Пушков заявил, что ОБСЕ не выполняет своей функции по защите прав журналистов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не выполняет своей функции по защите прав журналистов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

При этом сенатор подчеркнул, что организация «имеет должность представителя по защите свободы слова».

Пушков также отметил, что предыдущий представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир «пытался быть объективным» и называл нарушения прав журналистов, в том числе в Прибалтике, покушением на принципы организации. «Дезира заменили. И сейчас эта функция свелась исключительно к атакам на Россию», — подчеркнул политик.

Таким образом Пушков высказался о том, что руководителю информационного портала Sputnik Meedia Елене Черышевой запретили выезд из Эстонии. До этого сообщалось, что эстонские правоохранители задержали Черышеву и еще одного руководителя портала Мати-Дмитрия Терестала. Позже Черышеву отпустили.

В декабре 2019 года власти Эстонии предъявили ультиматум журналистам Sputnik Estonia, потребовав прекратить работать на МИА «Россия сегодня». Чиновники указывали, что гендиректор МИА Дмитрий Киселев включен в санкционные списки ЕС.

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Асель Минбаева
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