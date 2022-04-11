Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с россиян

FIL отказалась исполнять решение суда по отмене санкций в отношении российских саночников

Международная федерация санного спорта (FIL) отказалась исполнять решение арбитражного суда организации о приостановке санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте федерации.

В FIL признали, что суд отменил отстранение россиян по юридическим причинам. Там также заявили, что из-за ситуации на Украине не планируют ничего менять.

8 апреля FIL исключила президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталию Гарт из исполкома организации. Также из рабочих органов федерации были исключены россияне Альберт Демченко, Александр Шахназаров и Геннадий Родионов.

Ранее в тот же день арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР. Решение исполкома федерации о временном отстранении отечественных атлетов, тренеров, специалистов и судей от 2 марта было отменено.