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Российские банки начали снижать ставки по ипотеке

ВТБ, Промсвязьбанк, «Дом.рф» и ряд других кредитных организаций снизят ставки по ипотеке

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сокращение ключевой ставки Центробанка с 20 до 17 процентов стимулировало российские банки начать снижать ставки по ипотечным кредитам, пишет «Российская газета». В Сбербанке кредиты на покупку жилья начали выдавать под 16,9 процента, ставки по льготным программам не изменились.

Ставки по ипотеке также снизили или планируют снизить ряд других кредитных организаций: Совкомбанк, «Дом.рф», ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие». Не исключили дальнейшего удешевления жилищных кредитов и в Росбанке.

Как заявил изданию заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ставки выше 20 процентов оказались заградительными, кредитование на вторичном рынке практически прекратилось. Теперь в банке прогнозируют рост числа сделок с готовым жильем.

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Но в целом большого энтузиазма на рынке недвижимости эксперты не ожидают — ипотека под 16-18 процентов мало отличается от ипотеки под 18-23 процента. Брать столь дорогие кредиты можно лишь на короткий период, отметил руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что ставка по льготной ипотеке на покупку квартир в новостройках может быть пересмотрена. С 1 апреля 2022 года ставку по таким кредитам увеличили с 7 до 12 процентов.

Нина Ташевская
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