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Идею о конфискации YouTube сочли пиратством на государственном уровне

Эксперт Синяков назвал предложение конфисковать YouTube пиратством на госуровне

Фото: Globallookpress.com

Предложение конфисковать и национализировать видеохостинг YouTube, озвученное в Госдуме, можно реализовать только украв софт, а это равносильно пиратству, считает эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее с инициативой конфисковать и национализировать YouTube выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По словам депутата, запрет платформы в России нецелесообразен, и вместо этого стоит ее конфисковать, так же как «иностранные государства конфискуют наше имущество».

По мнению Синякова, это несолидно и аналогично пиратству англичан в море от имени королевы. «Как мы будем возвращаться потом в цивилизованный мир, когда у нас на уровне государства украли софт. Будем платить неустойку, во-первых, за использование софта, во-вторых, за авторские права, в-третьих, за использование торговой марки, если ее не назовут как-то по-другому», — отметил он.

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Вместо того, чтобы красть чужой софт, проще доработать российский видеохостинг RuTube, считает эксперт, тем более, что в России хорошие программисты. «Это подрыв нашей экономики, ведь вместо того, чтобы вливать деньги в наших талантливых людей, растить кадры, он предлагает просто взять и украсть», — заключил Синяков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что YouTube могут заблокировать в России, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. При этом депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ».

О том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», стало известно 9 апреля. В марте сервис также ограничил доступ к каналам российских СМИ. Кроме того, платформа полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.

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Екатерина Смирная
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