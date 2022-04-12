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Спорт

Российский фигурист отказался считать предателями сменивших гражданство атлетов

Фигурист Алиев заявил, что нельзя называть спортсменов предателями из-за смены гражданства

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев порассуждал о смене гражданства российскими атлетами. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фигурист заявил, что нельзя называть спортсменов предателями из-за смены гражданства. «Я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал», — отметил он.

6 апреля олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она также отказалась считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

В конце февраля многие международные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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