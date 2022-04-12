В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян

ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS, чтобы не навредить восстановлению организации

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова объяснила отказ от обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения россиян. Ее слова передает «Матч ТВ».

«В нынешней нашей ситуации нет абсолютно никакого смысла подавать в CAS. Нам дали понять, что это только навредит сейчас. Мы понимаем, что диалог лучше, чем все эти судебные тяжбы», — заявила она. По ее словам, апелляция закроет последнее окно, в которое ВФЛА стучалась последние шесть с половиной лет для восстановления членства в организации.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских и белорусских легкоатлетов до участия в международных стартах. Таким образом, спортсмены пропустят чемпионат мира в США, чемпионат мира в помещении в Сербии и первенство мира по спортивной ходьбе в Омане.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.